"Мы – не Ювентус", – ультрас Интера встретили Конте жестким заявлением

Ультрас "нерадзури" из группировки Curva Nord выступили с заявлением к новоиспеченному тренеру Интера Антонио Конте.

"Мы – не Ювентус! Победа – не единственное, что имеет для нас значение. Мы твердо и решительно заявляем, что Curva Nord, безусловно, не может забыть ваше черно-белое прошлое.

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Вы были связаны с клубом, который, с точки зрения стиля и ценностей, далекий от нас на тысячи лет. Но нас беспокоит моральный аспект. Быть в Интере – это побеждать своего противника, принимать поражения и не искать оправданий.

Удачи, мистер Конте! Надеемся, вы быстро покажете нам, что достойны Интера", – указано в заявлении на странице фанатов Интера в фейсбуке.

Напомним, Конте защищал цвета Ювентуса в статусе игрока в 1991-2004 годах, а затем возглавил клуб (2011-2014 годы). Накануне Интер объявил о назначении 49-летнего специалиста наставником клуба.

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