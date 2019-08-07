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"Мы – не фарм-клуб Шахтера", – Бабич прокомментировал тесные связи Мариуполя с "горняками" на трансферном рынке

10:36 55 Читати українською
"Мы – не фарм-клуб Шахтера", – Бабич прокомментировал тесные связи Мариуполя с "горняками" на трансферном рынке
Александр Бабич / Мариуполь

Главный тренер приазовцев поделился мнением о трансферной политики клуба.

"У нас большое количество арендованных, в этом есть как свои плюсы, так и минусы. Эта молодежь помогает нам, а мы помогаем им. Мы знаем, что в Шахтере и Динамо собраны талантливые молодые футболисты.

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Мы не фарм-клуб, но видим, что практика, которая есть у нас, приносит результат. Эти ребята помогают достигать поставленных целей. В этом есть свои минусы. Мы понимаем, что аренда заключается на год, и после этого они могут покинуть клуб, как это было, например, с Пихаленком, Сиканом, Игнатенко и Зубковым.

Руководство сейчас этим занимается – Чоботенко мы подписали, теперь он не в аренде, а полноценно наш игрок", – рассказал Бабич в интервью Football.ua.

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