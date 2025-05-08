"Какой-то одной причины успеха нет. Это итоги работы, которую мы проводили изо дня в день. Считаю, что и в прошлом сезоне мы хорошо поработали, но этого оказалось мало. В этом сезоне каждая тренировка проходила на высоком уровне, игроки проявили себя великолепно.

Пижонский пенальти Витиньи в видеообзоре матча ПСЖ – Арсенал – 2:1

Думаю, что с точки зрения напряжения и интенсивности матч не разочаровал. Арсенал приехал побеждать; в первом тайме именно он взял игру под контроль. У нас возникли проблемы от того, что Арсенал хорошо действовал и с мячом, и без мяча.

В свой первый день в ПСЖ я сказал, что моя цель – вершить историю клуба. Сегодняшний вечер – большой вечер. Это возможность отблагодарить наших болельщиков за всю ту поддержку, которую они нам оказывали. В этом вся прелесть футбола – делать своих поклонников счастливыми.

Все хотят выиграть Лигу чемпионов. Мы также стремимся быть способными это сделать. Хотим побеждать в турнире каждый год – это наша цель.

Арсенал провел великолепную игру, а нам было непросто. За два матча мы забили больше голов, чем Арсенал, а это самое важное в футболе. В этой игре нам было тяжело, но мы заслужили на выход в финал.

Интер? Это будет их второй финал за три года. Они готовы к матчу. Это команда, которая доминирует на поле. Вчера был поединок, в котором ситуация менялась в обе стороны. Было очевидно, что Интер имеет больше опыта – и не только из-за возраста. Мы должны подойти к финалу с правильным настроем", – цитирует Луиса Энрике официальный сайт УЕФА.

Также инсайдер Фабрицио Романо процитировал еще один интересный эпизод из интервью главного тренера ПСЖ: "Победы над всеми 4 командами АПЛ? Ну... Лига фермеров, знаете? Мы – лига фермеров".

ПСЖ одержал победу и в первом матче против Арсенала со счетом 1:0. На пути к финалу парижане одолели Астон Виллу в 1/4 финала (3:1, 2:3) и выбили Ливерпуль в 1/8 – после обмена минимальными победами команды выяснили отношения в серии пенальти, где ПСЖ был сильнее (4:1). На групповом этапе Лиги чемпионов подопечные Луиса Энрике также заставили говорить о себе, победив Манчестер Сити со счетом 4:2. В решающем матче турнира французский гранд сыграет с миланским Интером.

ПСЖ вышел в финал Лиги чемпионов, переиграв Арсенал в драматичном ответном матче