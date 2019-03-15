toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ДИНАМО КИЕВ - ЧЕЛСИ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЛИГА ЕВРОПЫ

"Мы – часть России", – вице-президент "Крымского футбольного союза"

10:28 63 Читати українською
"Мы – часть России", – вице-президент "Крымского футбольного союза"
Сергей Бородкин (по центру) / Крымский футбольный союз

Вице-президент "Крымского футбольного союза" Сергей Бородкин выразил свою политическую позицию.

"Мы не считаем себя непризнанным государством. И в турнирах таких команд, куда нас звали, не участвуем. Мы – часть России. Поэтому играем товарищеские матчи с клубами. Хотя и это чревато. Вот прошлой зимой к нам на зимний турнир приехали Сокол и Анжи-2. И украинская сторона пожаловалась в ФИФА.

Скандальный арбитр Жабченко завершил карьеру в "чемпионате Крыма"

Здесь понимают, что в 2018-м из-за чемпионата мира всем было не до крымского футбола. Но теперь надо решать проблемы. Как обучать тренеров и присваивать им тренерские категории, как готовить футбольных судей", – цитирует Бородкина rg.ru.

Теги
Крымский футбольный союз Крым Сергей Бородкин
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
21
мин
Ницца
20:00
Тулуза
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук