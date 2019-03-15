"Мы – часть России", – вице-президент "Крымского футбольного союза"

Вице-президент "Крымского футбольного союза" Сергей Бородкин выразил свою политическую позицию.

"Мы не считаем себя непризнанным государством. И в турнирах таких команд, куда нас звали, не участвуем. Мы – часть России. Поэтому играем товарищеские матчи с клубами. Хотя и это чревато. Вот прошлой зимой к нам на зимний турнир приехали Сокол и Анжи-2. И украинская сторона пожаловалась в ФИФА.

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Здесь понимают, что в 2018-м из-за чемпионата мира всем было не до крымского футбола. Но теперь надо решать проблемы. Как обучать тренеров и присваивать им тренерские категории, как готовить футбольных судей", – цитирует Бородкина rg.ru.