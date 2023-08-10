"Знаем, что матчи с Динамо будут иметь высокую степень сложности, поскольку у киевлян – опытная команда с качественными футболистами, которые имеют значительные достижения в своей стране и, конечно, в европейских турнирах. Воспринимаем эти матчи как большой вызов. Но мы – Арис, никого и ничего не боимся.

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Мы играем дома, стадион будет заполнен, знаем, какой импульс и какую силу дают нам наши фаны. Но мы должны придерживаться своих инструкций и иметь ясный ум на поле. На этом уровне серьезные ошибки не прощают. Надо избежать тех ошибок, которые мы совершили против Арарата.

Мы с нетерпением ждем этих матчей, чтобы показать, что Арис готов. Надеюсь, победим в первом матче. У Динамо есть качество, способности и много игроков национальных сборных. Мы знаем, что 20 000 болельщиков придут нас поддержать", – приводит слова Терзиса Protothema.

Напомним, поединок Арис – Динамо состоится уже сегодня, 10 августа, начало в 21:15. Ответный матч пройдет через неделю, 17 августа.

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