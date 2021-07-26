"Если Евгений изменит свой стиль жизни и поставит себе целью чего-то добиться, то с таким опытом как у него, нападающий смог бы помочь своей новой команде. Но с другой стороны, что-то мне подсказывает, что вся эта история раздута. Хотя мне бы хотелось, чтобы у Селезнева получилось закрыть рот своим критикам и добиться того, чего он хочет.

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Я бы не называл его чистым нападающим. Это игрок атакующего плана. У него нет скоростных данных. Его конек – игра на втором этаже, таранный исполнитель. Сейчас этих качеств я у него не наблюдаю, но опыт остался, потому Селезнев и нужен Минаю в данной ситуации, когда команда еще вчера не знала, что вернется в Премьер-лигу.

Относительно желания Селезнева побить рекорд результативности чемпионата за всю историю... Опять же, если форвард приведет себя в порядок, то у него все может получиться. Если же это просто пиар, то ничего у него не получится. Забивать с пенальти, это хорошо, но в свое время, если я не забил как минимум десять мячей с игры за сезон, значит, я не выполнил требования наставника, и со мной могли спокойно распрощаться.

А что касается рекорда результативности, то Селезнев прекрасно и сам понимает, что все в его руках. Мужик сказал – мужик сделал, в противном случае не нужно было возвращаться", – сказал Гецко в комментарии Zbirna.com.

Напомним, Минай стартует в УПЛ 31 июля матчем второго тура против Александрии.

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