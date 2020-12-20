"Не хочу искать оправданий. Команда играла активно в первом тайме, но во втором вела себя по-детски. Это была игра мужчин против мальчиков.

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Линии были растянуты, футболисты действовали агрессивно. А это фатально против такого соперника, как Аталанта. Дело было не в физической готовности, а в психологии и отношении. Мы хорошо сыграли 25 минут, но потом полностью изменили свое отношение. Такого не должно случаться", – цитирует Фонсеку Sky Sport Italia.

После 13-ти туров Серии А Аталанта расположилась на 7-й строчке, Рома – 4-я.

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