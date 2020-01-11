Муту официально возглавил Румынию U-21 – она борется с молодежной сборной Украины за выход на Евро-2021

Бывший нападающий сборной Румынии и ряда европейских клубов Адриан Муту начал тренерскую карьеру.

41-летний специалист возглавил молодежную сборную Румынии, сообщает официальный сайт федерации футбола Румынии. На этом посту он сменил Мирела Радоя.

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Отметим, что во время своей игровой карьеры Муту запомнился выступлениями за Парму, Челси, Ювентус и Фиорентину. Он объявил об окончании карьеры в 2016 году. До недавнего времени Муту работал спортивным директором национальной сборной страны.

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Напомним, что сборная Румынии U-21 является соперником молодежной сборной Украины в отборе к Евро-2021. После 5 туров румыны занимают 2 место в турнирной таблице группы 8, имея в своем активе 10 очков. Подопечные Руслана Ротаня отстают от румын на 7 очков, но имеют одну игру в запасе.