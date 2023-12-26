Муту был уволен, несмотря на победу Нефтчи над Кяпазом в матче 18-го тура чемпионата Азербайджана (2:0). Об этом информирует официальный сайт бакинского клуба. Таким образом, приключение Муту в Азербайджане продлилось всего 166 дней.

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В день матча с Кяпазом экс-форвард Челси находился в Румынии по уважительной причине – он был на похоронах своей матери. Несмотря на такой поступок боссов клуба, Адриан отказался от компенсации, которая ему полагалась за год контракта – соглашение с Нефтчи действовало до лета 2025 года. Согласно изданию Sport Info, Муту рассчитывает получить сумму, эквивалентную шестимесячной зарплате. Это – около 350 тысяч евро.

Прошлым летом Нефтчи заплатил Рапиду 200 тысяч евро, чтобы выкупить контракт тренера. Согласно румынскому порталу GSP, в услугах 44-летнего специалиста заинтересован Петролул.

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