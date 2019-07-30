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Мустафи может перейти в Монако

20:04 35 Читати українською
Мустафи может перейти в Монако
Шкодран Мустафи / Action Images via Reuters

Защитник лондонского Арсенала Шкодран Мустафи вскоре может оказаться во французском Монако.

Немецкий центрбэк в шаге от переезда в Лигу 1, сообщает L'Equipe.

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За чемпиона мира-2014 монегаски готовы отдать 30 млн евро. У Мустафи есть еще 2 года по контракту с Арсеналом. Однако, постоянно распространяются слухи о его уходе с Эмирейтс. Трансфер опытного немца может усугубить проблемы "канониров" в обороне.

Наставник лондонцев Унаи Эмери может остаться лишь с тремя центрбэками на новый сезон – Сократисом, Мавропаносом и Холдингом. К тому же, последний в данный момент травмирован.

В сезоне 2018/19 Шкодран Мустафи провел 31 матч в АПЛ, в которых забил 2 мяча.

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