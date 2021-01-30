Мустафи может перейти в Ливерпуль
Английский Ливерпуль продолжает экстренные поиски центрального защитника. На радары мерсисайдцев попал центрбек лондонского Арсенала Шкодран Мустафи.
Опытный защитник получил вариант продолжения карьеры на Энфилде, сообщает BT Sport.
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Очередная травма Матипа и повреждение Фабинью вызвали кадровый кризис в обороне "красных". Действующим чемпионам Англии предложили подписать Мустафи. Немец не входит в планы Микеля Артеты, а его контракт действует до 30 июня. Как следствие, лондонцы могут отпустить центрбека за символическую сумму отступных.
В нынешнем сезоне Шкодран Мустафи провел лишь 9 матчей во всех турнирах. Цвета Арсенала он защищает с лета 2016-го.
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