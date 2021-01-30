Опытный защитник получил вариант продолжения карьеры на Энфилде, сообщает BT Sport.

Ливерпуль нацелился на защитника сборной США

Очередная травма Матипа и повреждение Фабинью вызвали кадровый кризис в обороне "красных". Действующим чемпионам Англии предложили подписать Мустафи. Немец не входит в планы Микеля Артеты, а его контракт действует до 30 июня. Как следствие, лондонцы могут отпустить центрбека за символическую сумму отступных.

В нынешнем сезоне Шкодран Мустафи провел лишь 9 матчей во всех турнирах. Цвета Арсенала он защищает с лета 2016-го.

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