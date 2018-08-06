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Мусса Дембеле против перехода в Интер

12:06 71 Читати українською
Мусса Дембеле против перехода в Интер
Мусса Дембеле / Соцсети

Полузащитник английского Тоттенхэма Мусса Дембеле не желает переходить в Интер.

Игрок и клуб не договорились о трансфере. Бельгийца не устроили условия контракта с итальянским клубом, сообщает TheSun.

Тоттенхэм открыт к предложениям по трем своим игрокам

Напомним, ранее звучала информация, что Тоттенхэм желает продать Дембеле, ведь его контракт заканчивается через год. Главным претендентом был миланский Интер. Сумма трансфера могла составить 30 миллионов евро.

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