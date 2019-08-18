Мусса Дембеле может оказаться в Ювентусе, – L'Equipe

Нападающий французского Лиона Мусса Дембеле попал в сферу интересов туринского Ювентуса. Скауты "Старой синьоры" уже просматривали 23-летнего нападающего вживую.

Основной форвард "ткачей" может перебраться в Италию, сообщает L'Equipe.

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По информации издания, Дембеле стал одним из вариантов усиления атаки чемпионов Италии. На воспитанника лондонского Фулхэма в действии уже приезжали взглянуть представители Юве. В частности, они посетили поединок 2-го тура Лиги 1, в котором Лион разгромил Анже с теннисным счетом, а сам Мусса Дембеле оформил дубль.

В прошлом сезоне он провел 33 матча в чемпионате, в которых забил 15 мячей. Прошлым летом Лион заплатил шотландскому Селтику за нападающего 22 млн евро.

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