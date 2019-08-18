toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ЛЬВОВ - ШАХТЕР ЗАРЯ - АЛЕКСАНДРИЯ

Мусса Дембеле может оказаться в Ювентусе, – L'Equipe

17:44 114 Читати українською
Мусса Дембеле может оказаться в Ювентусе, – L'Equipe
Мусса Дембеле / AFP

Нападающий французского Лиона Мусса Дембеле попал в сферу интересов туринского Ювентуса. Скауты "Старой синьоры" уже просматривали 23-летнего нападающего вживую.

Основной форвард "ткачей" может перебраться в Италию, сообщает L'Equipe.

Спортивный директор Ювентуса прокомментировал возможность подписать Икарди

По информации издания, Дембеле стал одним из вариантов усиления атаки чемпионов Италии. На воспитанника лондонского Фулхэма в действии уже приезжали взглянуть представители Юве. В частности, они посетили поединок 2-го тура Лиги 1, в котором Лион разгромил Анже с теннисным счетом, а сам Мусса Дембеле оформил дубль.

В прошлом сезоне он провел 33 матча в чемпионате, в которых забил 15 мячей. Прошлым летом Лион заплатил шотландскому Селтику за нападающего 22 млн евро.

Трансферное лето-2019: из Италии не едут в Испанию, АПЛ больше всех покупает в других топ-лигах

blog_ava
Клопп остроумно прокомментировал эпическую ошибку Адриана в матче против Саутгемптона
09:17
525
Теги
Трансферы Ювентус Ювентус Мусса Дембеле Мусса Дембеле Лион Лион Италия Трансферы Ювентуса Трансферы Чемпионата Италии
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
мин
Львов
19:30
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук