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Муслера: Россия нанесла лишь 1 опасный удар с близкого расстояния

01:08 14 Читати українською
Муслера: Россия нанесла лишь 1 опасный удар с близкого расстояния
Фернандо Муслера / Getty Images

Голкипер сборной Уругвая Фернандо Муслера прокомментировал победу над Россией (3:0).

"Во всех матчах мы имели дело с серьезными соперниками – на этом мундиале нет слабых команд. Тем не менее пока все идет замечательно, и мы счастливы. Игроки уверены друг в друге, и это дает плоды. Мы прибавляем день ото дня. Я горд быть частью этой истории.

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Сегодня у России был всего один опасный удар с близкого расстояния, и это наилучшим образом характеризует нашу оборону", – цитирует Муслеру Чемпионат.

ЧМ-2018 3 тур

Уругвай - Россия: Понедельник 25 июня 2018

Уругвай
Матч окончен
3 : 0
Россия
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ЧМ 2018 Уругвай Уругвай Россия Россия Уругвай - Россия Фернандо Муслера Фернандо Муслера
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