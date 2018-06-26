Муслера: Россия нанесла лишь 1 опасный удар с близкого расстояния

Голкипер сборной Уругвая Фернандо Муслера прокомментировал победу над Россией (3:0).

"Во всех матчах мы имели дело с серьезными соперниками – на этом мундиале нет слабых команд. Тем не менее пока все идет замечательно, и мы счастливы. Игроки уверены друг в друге, и это дает плоды. Мы прибавляем день ото дня. Я горд быть частью этой истории.

ЧМ-2018 Уругвай – Россия: уругвайцы нанесли сокрушительное фиаско хозяевам турнира

Сегодня у России был всего один опасный удар с близкого расстояния, и это наилучшим образом характеризует нашу оборону", – цитирует Муслеру Чемпионат.