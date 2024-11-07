"Мы полностью доминировали почти всю игру. Соперники не доставили нам много проблем. Очень хорошо, что мы победили. Нам просто не хватило немного самообладания в последней трети, чтобы забить второй или третий гол. Мы проводим много матчей за короткий промежуток времени, поэтому доминировать, как мы это сделали, очень приятно.

Сейвы Трубина в видеообзоре матча Бавария – Бенфика – 1:0

Иногда у нас бывают феерии и счета 4:0, 5:0, а в других играх нужно искать выход. Мяч не совсем так нам доставался. К счастью для нас, Джамал Мусиала забил гол в нужный момент. С этого момента мы доминировали и выглядели как команда, которая забьет следующий гол. Мы сохраняли спокойствие, не слишком паниковали. В конце концов, это три очка, и они важны для нас после того старта, который у нас был.

Мусиала врывается в нужные зоны, и вы знаете, что мяч иногда падает в нужную сторону. Это все его тяжелая работа. Нужно работать над этим, работать над тем, чтобы быть в зоне и забивать голы, которые имеют значение. Я очень рад за него и надеюсь, что он сможет продолжать так же", – цитирует Кейна официальный сайт УЕФА.

Героический Трубин не смог остановить Баварию, ПСЖ проиграл Атлетико на 90+3, соперник Шахтера продолжил сказку: ЛЧ