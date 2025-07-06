Полузащитник Баварии Джамал Мусиала на длительное время отправит в лазарет и не поможет команде на старте сезона.

В начале второго тайма Джамал Мусиала получил травму после столкновения с голкипером ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммой. Полузащитник покинул поле на носилках.

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Как сообщает Фабрицио Романо со ссылкой на BILD, Мусиала сломал малоберцовую кость и повредил несколько связок. Ожидается, что 22-летний пропустит минимум 4-5 месяцев. Таким образом, Джамал вряд ли сможет сыграть до конца текущего года.

Напомним, что Мусиала выступает за Баварию с 2020 года. В общем полузащитник сыграл в составе мюнхенцев в 207 матчах, в которых забил 64 гола и отдал 39 ассистов.

ПСЖ прошел в полуфинал ЧМ, вдевятером удержав победу над Баварией – Мюнхен потерял Мусиалу и дважды забивал из офсайда