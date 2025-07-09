"Хочу поблагодарить всех за поддержку – для меня это очень много значит. Здорово видеть, как футбольный мир объединяется в такие моменты. Я искренне это ценю. Операция прошла успешно, и я чувствую себя хорошо.

Луис Энрике встал на защиту Доннаруммы после травмы Мусиалы: "Думаю, все знают, какой он..."

Также хочу отметить: я никого не обвиняю – такие вещи случаются. Теперь сосредоточусь на восстановлении сил. Не могу дождаться, когда снова увижу вас всех", – сказал Мусиала на своей странице в Instagram.

Напомним, что в конце первого тайма матча 1/4 финала Клубного ЧМ против ПСЖ Джамал Мусиала получил серьезную травму. Он неудачно столкнулся с вратарем парижан Джанлуиджи Доннаруммой. В результате обследований, у немецкого игрока обнаружили перелом малоберцовой кости вместе с переломом и вывихом в зоне голеностопного сустава. 7 июля Джамал успешно перенес операцию.

ПСЖ прошел в полуфинал ЧМ, вдевятером удержав победу над Баварией – Мюнхен потерял Мусиалу и дважды забивал из офсайда