Юный хавбек Джамал Мусиала вряд ли поможет команде в последних матчах года.

Бавария страдает из-за кадрового дефицита в центре поля. Киммих преодолевает последствия коронавируса, у Горецки проблемы с сухожилием, у Забитцера травма икры. А теперь травмировался Мусиала.

18-летний футболист в последних матчах закрывал центр поля, но получил повреждение против Майнца. Джамал сломал кость на руке. "Ему наложили шину. Все будет зависеть от болевых ощущений", – сказал Юлиан Нагельсманн.

У Баварии до конца года еще два матча – против Штутгарта и Вольфсбурга. Мюнхенцы лидируют в Бундеслиге с 6-очковым гандикапом. Но среди здоровых хавбеков остались только Толиссо и Рока.

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