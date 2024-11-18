Мусиала продлит контракт с Баварией до лета 2029 года, информирует инсайдер Флориан Плеттенберг. Текущий контракт полузащитника истекает летом 2026 года.

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Сообщается, что стороны приступили к обсуждению условий нового соглашения. Согласно источнику, годовой оклад игрока составит около 25 млн евро в год – в соглашение будет включена агентская комиссия.

Однако на данный момент не ясно, станет ли Бавария выплачивать Джамалу подписной бонус. Предполагается, что за четыре года Мусиала заработает 120 млн евро, включая все дополнительные выплаты.

В этом сезоне Мусиала сыграл за Баварию в 13 матчах во всех турнирах. Он забил 9 мячей и оформил 3 ассиста.

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