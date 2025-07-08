Полузащитник Баварии Джамал Мусиала вынужден был лечь на операционный стол после тяжелого повреждения.

В конце первого тайма матча 1/4 финала Клубного ЧМ против ПСЖ Джамал Мусиала получил серьезную травму. Он неудачно столкнулся с вратарем парижан Джанлуиджи Доннаруммой.

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В результате обследований, у немецкого игрока обнаружили перелом малоберцовой кости вместе с переломом и вывихом в зоне голеностопного сустава. Вчера, 7 июля, пресс-служба Баварии сообщила, что Джамал Мусиала успешно перенес операцию.

Это уже не первая серьезная травма для 22-летнего футболиста – под конец предыдущего сезона он уже выбывал на два месяца из-за повреждения задней поверхности бедра.

К слову, Бавария вылетела из Клубного чемпионата мира, уступив ПСЖ со счетом 0:2.

Nach Rückkehr aus den USA: Jamal Musiala erfolgreich operiert!



Gute Besserung, Jamal! ️ Wir schicken dir alle Kraft!



Alle Informationen: https://t.co/5Gfpo7kZOS pic.twitter.com/lTDeiVf1OC — FC Bayern München (@FCBayern) July 7, 2025

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