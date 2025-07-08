Мусиалу официально прооперировали после жуткой травмы в матче Клубного ЧМ
Полузащитник Баварии Джамал Мусиала вынужден был лечь на операционный стол после тяжелого повреждения.
В конце первого тайма матча 1/4 финала Клубного ЧМ против ПСЖ Джамал Мусиала получил серьезную травму. Он неудачно столкнулся с вратарем парижан Джанлуиджи Доннаруммой.
Бавария вынесла официальный вердикт относительно травмы Мусиалы – звезда мюнхенцев отправился на операцию
В результате обследований, у немецкого игрока обнаружили перелом малоберцовой кости вместе с переломом и вывихом в зоне голеностопного сустава. Вчера, 7 июля, пресс-служба Баварии сообщила, что Джамал Мусиала успешно перенес операцию.
Это уже не первая серьезная травма для 22-летнего футболиста – под конец предыдущего сезона он уже выбывал на два месяца из-за повреждения задней поверхности бедра.
К слову, Бавария вылетела из Клубного чемпионата мира, уступив ПСЖ со счетом 0:2.
ПСЖ прошел в полуфинал ЧМ, вдевятером удержав победу над Баварией – Мюнхен потерял Мусиалу и дважды забивал из офсайда