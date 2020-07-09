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Муриэль установил исторический рекорд Серии А

15:35 - Читати українською
Муриэль установил исторический рекорд Серии А
Луис Муриель / Getty images

Нападающий Аталанты Луис Муриэль помог своей команде одержать победу в рамках 31-го тура Серии А над Сампдорией (2:0).

75’ Рафаэль Толои
85’ Луис Муриэль
 
75’ Рафаэль Толои
85’ Луис Муриэль

Колумбийский форвард начал поединок на скамейке запасных и вышел на поле лишь на 70-й минуте вместо Йосипа Иличича, а уже на 85-й отличился забитым мячом.

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Этот гол стал для Муриеля 10-м после выхода на замену в Серии А и позволил Луису установить исторический рекорд лиги – ранее ни один игрок за всю историю чемпионата Италии в течение одного сезона не забивал столько голов после выхода на замену.

Добавим, что всего в нынешнем сезоне 29-летний колумбиец 28 раз появлялся на поле в матчах Серии А, забив 17 голов. Правда, Джан Пьеро Гасперини лишь 10 раз выпускал Муриэля в стартовом составе Аталанты.

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Теги
Италия Аталанта Аталанта Аталанта - Сампдория Луис Луис Муриэль
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