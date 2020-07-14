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Муриэль получил бытовую травму – лидера Аталанты госпитализировали и наложили швы

14:44 - Читати українською
Муриэль получил бытовую травму – лидера Аталанты госпитализировали и наложили швы
Луис Муриэль / Getty images

Форвард Аталанты Луис Муриэль оказался в больнице после падения у себя дома. Здоровью игрока ничего не угрожает.

 

Колумбиец поскользнулся и ударился головой о край бассейна во время встречи со своими товарищами по команде, сообщает Sky Sport Italia.

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По информации издания, Муриэль получил порез, который пришлось зашивать. Форварда оперативно госпитализировали, но после всех необходимых процедур отпустили из больницы, поскольку других серьезных повреждений не было обнаружено. Очевидно, Луис пропустит матч 33-го тура Серии А против Брешии.

К слову, в нынешнем сезоне Муриэль сыграл за Аталанту 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и является лучшим бомбардиром бергамасков в Серии А (17 мячей в 29 матчах).

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Италия Луис Луис Муриэль Аталанта Аталанта Аталанта - Брешия
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