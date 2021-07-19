Мур отметился самым быстрым голом в истории сборной США – ему понадобилось всего 20 секунд
18:54 - Читати українською
Исторический эпизод произошел в принципиальном поединке между сборными Канады и США.
Национальная команда США минимально обыграла Канаду в рамках группового этапа Золотого Кубка КОНКАКАФ.
Динамо объявило о переходе Соля в Эйбар
Решающий гол забил защитник Тенерифе Шакел Мур, который уже на 20-й секунде поразил ворота соперника. Этот гол стал самым быстрым в истории сборной США. Несмотря на поражение, Канада также гарантировала себе выход из группы.
В прошлом сезоне Мур выступал за Тенерифе бок о бок с форвардом Динамо Франом Солем, который перебрался в Эйбар.
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