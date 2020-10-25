Во время второго тайма Вилахоана написал в твиттере: "Это гребаный скандал! Мунуэра, пошел нах*й", однако очень быстро удалил его.

Барселона – Реал – 1:3 – видео голов и обзор матча

Позже функционер извинился за свои действия: "Признаюсь, что в пылу я использовал не соответствующие слова, поэтому прошу прощения, если кого-то обидел. Тем не менее, это по-прежнему возмутительно: Лангле инстинктивно схватился за футболку, когда его толкнули, и отнюдь не заслуживал наказания. Это знает каждый, кто играл в футбол". Интересно, что наставнику каталонцев Рональд Куман грозит длительная дисквалификация за критику VAR.

Отметим, что Реал одержал убедительную победу над Барселоной (3:1), а решающий гол забил Рамос с пенальти, который сам и заработал.

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