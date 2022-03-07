Мункач на своем официальном сайте сообщил, что Венгрия готова принять 1000 юных спортсменов разных видов спорта и обеспечить тренировочный процесс для них.

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Клуб будет непосредственно организовать трансфер групп спортсменов через границу.

Напомним, ранее о вывозе талантливой молодежи из Украины в Хорватию заявил Дарио Срна – директор по футболу донецкого Шахтера даже заручился в этом вопросе поддержкой премьера и вице-премьера Хорватии.

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