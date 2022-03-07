Мункач поможет 1000 юным спортсменам уехать в Венгрию
09:59 - Читати українською
Представитель Второй лиги пытается спасти золотой фонд Украины.
Мункач на своем официальном сайте сообщил, что Венгрия готова принять 1000 юных спортсменов разных видов спорта и обеспечить тренировочный процесс для них.
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Клуб будет непосредственно организовать трансфер групп спортсменов через границу.
Напомним, ранее о вывозе талантливой молодежи из Украины в Хорватию заявил Дарио Срна – директор по футболу донецкого Шахтера даже заручился в этом вопросе поддержкой премьера и вице-премьера Хорватии.
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