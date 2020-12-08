В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундская Боруссия на выезде противостояла российскому Зенита.

Мукоко побил рекорд Бундеслиги – достижение вундеркинда может стать вечным

На 58-й минуте встречи на поле появился 16-летний нападающий немецкой команды Юссуфа Мукоко – он заменил защитника Феликса Пасслака. Таким образом, форвард "шмелей" стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов.

К слову, Мукоко приступил к тренировкам с основной командой "черно-желтых" в августе 2020 года. 21 ноября он дебютировал в матче чемпионата Германии против Герты и установил новый рекорд Бундеслиги, став самым молодым игроком в истории турнира.

Юссуфа Мукоко является уроженцем Камеруна, однако играет за юношеские сборные Германии. Форвард уже успел забить 128 мячей в 86 матчах за молодежные команды дортмундской Боруссии U-17 и U-19.

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