Муй: Все решил один момент

Полузащитник сборной Австралии Аарон Муй поделился впечатлениями от стартового поединка национальной команды на чемпионате мира-2018 против французов.

"Исход матча решили видеопросмотры, но мы ничего с этим не можем поделать. Это действительность. Считаю, что играли неплохо, немного не хватило удачи.

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Французы лучше сыграли в центре поля, создали больше моментов. В общем все решил один момент, а до него мы сопернику не уступали. Сегодня было ощущение, что наших болельщиков больше, они круто нас поддерживали", – цитирует Муя Бизнес Online.

Напомним, что австралийцы уступили сборной Франции со счетом 1:2 в стартовом матче группового этапа ЧМ-2018. Единственный мяч в составе сборной Австралии забил Миле Единак, который реализовал одиннадцатиметровый.