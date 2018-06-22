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Муй: Все решил один момент

16 июня 17:45 24 Читати українською
Муй: Все решил один момент
Аарон Муй (слева) / Getty Images

Полузащитник сборной Австралии Аарон Муй поделился впечатлениями от стартового поединка национальной команды на чемпионате мира-2018 против французов.

"Исход матча решили видеопросмотры, но мы ничего с этим не можем поделать. Это действительность. Считаю, что играли неплохо, немного не хватило удачи.

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Французы лучше сыграли в центре поля, создали больше моментов. В общем все решил один момент, а до него мы сопернику не уступали. Сегодня было ощущение, что наших болельщиков больше, они круто нас поддерживали", – цитирует Муя Бизнес Online.

Напомним, что австралийцы уступили сборной Франции со счетом 1:2 в стартовом матче группового этапа ЧМ-2018. Единственный мяч в составе сборной Австралии забил Миле Единак, который реализовал одиннадцатиметровый.

ЧМ-2018 1 тур

Франция - Австралия: Суббота 16 июня 2018

Франция
Матч окончен
2 : 1
Австралия
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ЧМ 2018 Австралия Австралия Франция - Австралия Аарон Муй Аарон Муй
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