Мудрык начал тренироваться с основной командой Шахтера – талант попал под крыло Тайсона

17-летний хавбек Михаил Мудрык получил шанс закрепиться в "основе" Шахтера.

Наставник Шахтера Паулу Фонсека решил привлечь к тренировкам основной команды 17-летнего Михаила Мудрыка.

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Молодой хавбек поделился впечатлениями от первой тренировки под руководством Фонсеки.

"Очень рад получить эту возможность. Я много работал и всегда верил, что в один день окажусь рядом с такими игроками, как Тайсон, Марлос, Степаненко и другие. Здесь все ребята – профессионалы. Тренировка проходит на серьезном уровне: высокие скорости, интенсивность, большие нагрузки. Но это нормальное явление. Надо немного времени, чтобы адаптироваться и привыкнуть.

Приняли меня очень тепло. Со всеми ребятами знаком, постоянно общаемся. Особое внимание получил от Тайсона – он, как капитан, поддержал меня. И другие бразильцы были положительно настроены, улыбались, шутили. Когда я просто смотрел матчи Шахтера – это одно дело, но когда оказываешься внутри, понимаешь, насколько высок индивидуальный уровень каждого футболиста и коллектива в целом.

Паулу Фонсека сказал, что я буду теперь тренироваться с ними, с первой командой. Также обсудили, что мне необходимо изменить в игре, потому что в дубле у меня одни функции, а здесь немного другие требования. Сказал, все эти моменты я понимаю, просто надо немного перестроиться и отработать их с партнерами", – цитирует Мудрика официальный сайт Шахтера.

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