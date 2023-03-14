Журналист и комментатор Виктор Вацко проанализировал игру Михаила Мудрика в матче АПЛ Лестер – Челси (1:3). По его мнению, вингер может помочь сборной Украины в поединке с Англией в несколько необычной для себя роли.

В последнем поединке Премьер-лиги Михаил Мудрик отдал голевой пас, оформив первое результативное действие в составе Челси.

"Я очень рад за Мудрика, поздравляю его. Меня, честно говоря, подбешивали эти все мемчики об "агенте 007" (0 голов, 0 ассистов в семи играх – прим.). В Англии все, кто имеет голову на плечах не только для того, чтобы в нее есть (и Поттер об этом говорил), понимали, что не бывает чудес на таком уровне.

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Мудрик приехал не готов. Он в последний раз играл в футбол в ноябре. То, что он тут же вышел на Ливерпуль, Фулхэм – это проблемы Челси. Это говорит о проблемах Челси, потому что играть было некому. Сейчас восстановились Пулишич, Стерлинг, Зиеша не продали в ПСЖ, пришел Мадуэке, Фелиш. Сейчас конкуренция в Челси огого.

Но в матче с Лестером бросился в глаза один момент. Мудрик подавляющее большинство времени играл на позиции центрфорварда. Ну, как центрфорварда – выше всех в атаке, так скажу. Вот я думаю – а чем это не идея для Руслана Ротаня на матч против Англии? Для контратаки.

Помните, Шевченко в киевском матче отбора на Евро-2020 против Португалии (2:1 в нашу пользу – прим. "Футбол 24" ) придумал такую историю? Яремчук играл слева вингером, а Марлос был "скрытой девяткой". Вот чем не вариант – придумать что-то похожее с Мудриком?

Мудрик бежит, скорость бешеная. Чтобы Харри Магуайр мог прочитать не только номер на футболке Миши, но и количество шипов на бутсах посчитать. Пусть Руслан Петрович со своим штабом решают", – заявил Вацко в эфире On air.

Напомним, матч отбора на Евро-2024 Англия – Украина состоится 26 марта на лондонском Уэмбли. В этом поединке "сине-желтых" возглавит Руслан Ротань, а Мудрик оказался в списке вызванных футболистов.

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