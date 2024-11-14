Кристал Пэлас направил официальное предложение Челси по аренде украинского вингера Михаила Мудрика, сообщает FootballTransfers.

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Украинец не получает достаточно игрового времени и может покинуть лондонцев уже этой зимой. По информации источника, после ухода Майкла Олисе в Баварию Кристал Пэлас испытывает потребность в креативном и быстром игроке для усиления атакующих действий.

Отмечается, что Кристал Пэлас готов поделить с Челси расходы на зарплату Мудрика, которая составляет 100 тысяч фунтов в неделю, что может удовлетворить "синих". Это также позволит украинцу остаться в АПЛ, и ему будет проще адаптироваться и лучше понять местный чемпионат.

Напомним, что Михаил Мудрик присоединился к лондонцам в январе 2023 года. В общем украинец сыграл в 72 матчах, в которых забил девять голов и отдал девять ассистов во всех турнирах.

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