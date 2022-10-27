Как сообщает издание Plaza Deportiva, агент Мудрика летом подыскивал вариант с продолжением карьеры своего подопечного за пределами Украины из-за войны с россиянами. Одним из вариантов была испанская Валенсия, но "летучие мыши" отказались.

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Причиной стали не игровые качества Мудрика, а его цена. Шахтер хотел получить не менее 50 млн евро, но Валенсия отказалась из-за финансовых проблем. Агент вингера Алексей Алехин в комментарии Fanday отреагировал на эту информацию.

"Начнем с того, что игроков уровня Мудрика не нужно никому предлагать – запросы по поводу Михаила приходят со всей Европы, и, со всем уважением, от клубов со значительно более высоким турнирным положением. Во-вторых, наше агентство ALIK Football Management работает с исключительным уважением к клубам, в которых трудятся наши клиенты.

Мы не занимаемся тем, что втихаря кого-то кому-то предлагаем. Наши задачи – несколько другие, они полностью совпадают с интересами наших клиентов и не нарушают права и полномочия клубов. Поэтому я могу уверенно ответить: чтобы мы предлагали кого-то в Валенсию? В первый раз слышу! Мы даже не рассматривали этот вариант.

На сегодняшний день есть интерес от клубов из каждой из топ-5 европейских лиг. Шахтер и сам футболист осведомлены об этих вариантах. Идет их изучение. Однако до подписания контракта нецелесообразно сообщать, что это за клубы".

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