Вингер сборной Украины Михаил Мудрик до сих пор не впечатляет, выступая за Челси. Английское издание считает, что время украинца в АПЛ истекает.

"Многие называли этот сезон последним шансом Мудрика в составе "синих", но пока что все сложилось не так, как многие хотели для украинца.

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Несмотря на то, что Энцо Мареска пообещал дать ему время и поддерживает вингера, многие болельщики не увидели изменений по сравнению с прошлым сезоном. Да, он провел исключительную игру против Панатиакоса, отметившись голом и результативной передачей, но против соперников уровня Челси дела идут не очень хорошо.

Один старт в чемпионате в этом сезоне и несколько выходов на замену – это все, чем он пока что может похвастаться. Будем надеяться, что Мареска сможет сделать из Мудрика вингера, каким, как мы все думали, он может стать, но этот сезон является важным для молодого украинца, и все больше людей стучатся в двери первой команды Челси", – написало издание атакующий футбол.

Напомним, что Михаил Мудрик присоединился к лондонцам в январе 2023 года. В общем украинец сыграл в 72 матчах, в которых забил девять голов и отдал девять ассистов во всех турнирах.

К слову, в антирейтинге от издания также фигурируют такие игроки как Бенуа Бадиашиле, Аксель Дисаси, Роберт Санчес, Энцо Фернандеш и Ноди Мадуэке.

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