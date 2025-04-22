"Футбол 24" проанализировал выступления украинских игроков, выступающих в чемпионате Англии, в последнем туре АПЛ. Не обошли вниманием и Михаила Мудрика, которого отправляют к Жозе Моуринью.

Арсенал разбил Ипсвич (4:0), а в основном составе "канониров" вышел Александр Зинченко – Микель Артета предоставил отдых некоторым игрокам после напряженного противостояния с Реалом в Лиге чемпионов. Украинец даже отметился ассистом и помог забить Нванери.

Миколенко потерпел поражение от Ман Сити, Забарный провел "сухарь" с Пэлас, Ярмолюк с сильным выступлением одолел Брайтон

Несмотря на поражение Эвертона от Манчестер Сити (0:2), фанаты "ирисок" были в восторге от Виталия Миколенко. Украинец провел добротную игру и даже имел шанс забить. Илья Забарный уже привычно сыграл в основе Борнмута, однако "вишни" не смогли победить Кристал Пэлас (0:0), который весь второй тайм проводил в меньшинстве. Егор Ярмолюк также вышел в основе Брентфорда и присоединился к победе над Брайтоном (4:2).

Есть новости и по Михаилу Мудрику. Так, турецкие СМИ начали отправлять украинца в Фенербахче – Жозе Моуринью якобы определил его главной трансферной целью. Подробнее обо всем этом и не только смотрите в новом видео на YouTube-канале "Футбол 24".