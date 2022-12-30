Мудрика может перехватить Челси – лондонцы рассматривают еще двух чемпионов мира
В борьбу за вингера Шахтера Михаила Мудрика включился лондонский Челси.
Челси расширил свой список интересов на зимнее трансферное окно – "синие" хотят перехватить Мудрика у Арсенала и нацелились на Алексиса Мак Аллистера, информирует The Guardian.
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Михаил является опцией усиления атаки, поскольку форвард Челси Армандо Броя выбыл до конца сезона из-за травмы. Правда, уже летом к "аристократам" присоединиться Кристофер Нкунку. Отмечается, что для Челси будет большим успехом, если удастся опередить Арсенал в борьбе за Мудрика.
Другой целью же является Алексис Мак Аллистер, которого считают более бюджетной альтернативой Энцо Фернандесу. Напомним, что Бенфика не хочет отпускать Энцо за сумму менее 120 млн евро.