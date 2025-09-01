Украинский полузащитник Михаил Мудрик, которого отстранили от футбола, получил шестимесячный запрет на управление автомобилем после ряда нарушений правил дорожного движения, сообщает Standard.

Футболисту запретили водить машину после того, как его поймали на превышении скорости на его модифицированной BMW M8. Отмечается, что 24 января 2025 года Мудрик ехал со скоростью 36 миль/ч в зоне с ограничением 20 миль/ч. За 18 месяцев он накопил 13 штрафных баллов на водительских правах.

"Сначала водитель не остановился на этом месте, и я поехал за ним на своей машине. После нескольких сигналов он наконец остановился на Страт-Террас", – рассказал полицейский.

На заседании суда Лавендер-Хилл, которое состоялось в прошлом месяце, Мудрик прислал своего адвоката. Игрока Челси оштрафовали на 660 фунтов стерлингов, а также обязали уплатить 130 фунтов судебных издержек и 266 фунтов в пользу потерпевших. Кроме того, Михаил Мудрик получил еще пять штрафных баллов, что привело к запрету вождения.