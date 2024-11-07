Вингер Челси Михаил Мудрик забил пятый гол в ворота армянского Ноа в матче 3-го тура Лиги конференций.

Челси учиняет разгром армянскому Ноа. По итогам первого тайма команда Энцо Марески забила сопернику шесть мячей. Автором одного из голов стал украинский вингер "синих" Михаил Мудрик. На 39-й минуте при счёте 4:0 он нанёс точный удар из-за пределов штрафной площади, с которым вратарь Ноа Огнен Чанчаревич не смог справиться.

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Отметим, что другие голы за Челси в первом тайме забивали Тосин Адарабьойо, Марк Гиу, Аксель Дисаси и Жоау Феликс – португалец оформил дубль. Энцо Фернандес успел оформить три ассиста.

Впереди – второй тайм.