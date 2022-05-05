Сборная Украины продолжает поддерживать форму и готовиться к важному поединку плей-офф квалификации ЧМ-2022 против Шотландии.

Сборная Украины перешла к двухразовым тренировкам, а Александр Петраков также приобщился к занятиям подопечных, сообщает официальный сайт УАФ.

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Занимался и Михаил Мудрик, правда, он выполнял лишь лечебные упражнения, не напрягая ту часть ноги, в которой испытывает дискомфорт.

Добавим, что сборная Украины сыграет с Борусией Менхенгладбах в спарринге 11 мая, а 1 июня предстоит встретиться с Шотландией в полуфинале плей-офф отбора в ЧМ-2022.

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