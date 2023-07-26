Вингер Челси Михаил Мудрик ответил всем тем, кто ожидал первого гола украинца в составе лондонского клуба.

Мудрик впервые отличился за Челси почти через полгода после трансфера, забив в ворота Брайтона в товарищеской игре.

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"Если люди много ждут от кого-то, то это их проблемы. Потому что они это ожидают. Посмотрите, мы с Николя Джексоном впервые сыграли вместе. Только представьте, что мы можем сделать", – приводит слова Мудрика Evening Standard.

Добавим, что поединок Челси - Брайтон завершился победой лондонцев со счетом 4:3. Следующая игра у "синих" запланирована на 27 июля против Ньюкасла. В прошлом сезоне Мудрик сыграл за Челси в 17 матчах, в которых отметился 2 результативными передачами.

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