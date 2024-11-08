"Он возвращает свою уверенность, выглядит более резким. Мудрик влияет на ход матчей и забивает голы. Ему нужно перенести это в большие поединки.

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Михаил выглядит увереннее. В прошлом году был период, когда казалось, что его уверенность разбита вдребезги. Чувствовалось, что он прячется и не хочет мяча.

Даже когда он владел мячом, он его терял, и возникало впечатление, что Челси напрасно потратил кучу денег", – цитирует Питера Крауча Винс.

Напомним, что Михаил Мудрик забил гол в ворота Ноа (8:0), который признали лучшим в четвертом туре Лиги конференций.

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