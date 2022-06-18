"Мудрик хочет в Байер. Ни в Ювентус, ни в другой клуб. Он хочет исключительно в Байер, о чем сказал руководству Шахтера.

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Пока ситуация не разрешилась, клуб не дает ответа", – рассказал Цыганык в программе Цыганык Live.

Напомним, немецкие СМИ утверждают, что хавбек сборной Украины близок к переходу в леверкузенский Байер. Шахтер, у которого контракт с Мудриком еще на 4 года, должен получить от "фармацевтов" около 20 млн евро. С немцами будто бы достигнута принципиальная договоренность.

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