С тех пор как Грэм Поттер покинул лондонский клуб в начале апреля, продолжались поиски главного тренера. Руководство Челси не хотело сделать ошибочный выбор и долгое время вело переговоры с потенциальными кандидатами, чтобы четко понять, видят ли они одинаково будущее команды.

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Как сообщает The Athletic, в ближайжие дни "синие" собираются объявить имя того, кто возглавит Челси летом. Главным претендентом считается Маурисио Почеттино. Аргентинский тренер остался без работы после увольнения из ПСЖ 12 месяцев назад. Ожидается, что четыре матча, которые осталось сыграть лондонцам в этом сезоне, они проведут под руководством Фрэнка Лэмпарда.

Напомним, что Челси сейчас занимает 11 строчку в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 42 балла. "Синие" потеряли шансы получить путевку в еврокубки. До завершения сезона лондонцы должны сыграть против Ноттингема, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и Ньюкасла.

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