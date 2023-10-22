"Это было что-то среднее между навесом и выстрелом. Перед игрой наш тренер вратарей сказал мне смотреть на их кипера Райю, потому что иногда он пытается читать моменты. Он может просто потерять ворота, и у меня будет шанс перебросить его.

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Это было то, что я знал и держал в своей голове. Я выбрал что-то среднее между навесом и ударом. Это было правильное решение", – цитирует Мудрика журналист Бен Джейкобс.

Напомним, для украинца это был второй гол за Челси и первый на Стемфорд Бридж. В матче против Арсенала он также успел заработать пенальти, но после замены Михаила партнеры растеряли преимущество 2:0.

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