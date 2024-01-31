Ливерпуль принимает Челси в матче 22 тура АПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Ливерпуль – Челси стартует в 22:15 по киевскому времени. Смотреть игру можно на платформе Setanta Sports. "Футбол 24" проводит текстовый онлайн.

Ливерпуль – Челси: анонс матча АПЛ

Михаил Мудрик начинает топ-матч в запасе Челси. У Ливерпуля до сих пор ослаблены фланги обороны – справа выходит Брэдли. Потому украинец ждет своего шанса усилить игру во втором тайме.

Стартовые составы команд

Ливерпуль: Алиссон – Брэдли, Конате, ван Дейк, Гомес – Собослай, Мак Аллистер, Джонс – Нуньес, Жота, Диас.

Запасные: Келлехер, Кванса, Гравенберх, Макконнелл, Кларк, Эллиотт, Гакпо, Александер-Арнольд, Робертсон.

Челси: Петрович – Дисаси, Силва, Бадиашиль, Чилуэлл – Кайседо, Энцо – Мадуэке, Галлахер, Стерлинг – Палмер.

Запасные: Бергстрем, Гилкрист, Касадей, Чуквуэмека, Мудрик, Вашингтон, Броя, Густо, Нкунку.