"Я самый талантливый игрок в составе Шахтера? Нет, я не согласен. Я считаю, что в Шахтере очень много талантливых ребят, которые намного талантливее, чем я. Весь мой талант – это часы работы, проведенные на поле, в тренажерном зале. Да, возможно что-то от Бога все же есть, может что-то передалось от родителей.

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Очень часто люди путают талант с тяжелой работой. Иногда талант – это и есть талант. По человеку видно, что он талантлив, и ты понимаешь, что ему это дано. Но мне было дано не особо много. Все, что я – это благодаря тяжелой работе и Богу", – рассказал Мудрик в интервью BurBuzz.

Напомним, Мудрик является воспитанником Шахтера и успел поиграть в аренде в киевском Арсенале и Десне. В текущем сезоне Михаил сыграл за "горняков" в 8 матчах во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

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