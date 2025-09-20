Михаил Мудрик уже девятый месяц находится вне футбола из-за громкого допингового дела. После положительного теста на мельдоний украинец был отстранен от игр за Челси и сборную Украины, а расследование Футбольной ассоциации Англии продолжается до сих пор.

Мудрик может сменить вид спорта после дисквалификации – хочет принять участие в Олимпийских играх

Как сообщает BBC, несмотря на неопределенность, Михаил Мудрик пытается максимально качественно проводить это время. Мудрик остался в Лондоне, где живет неподалеку тренировочной базы Челси. Из-за условий отстранения он не имеет права работать с командой или пользоваться клубными объектами, поэтому занимается индивидуально. Украинец нанял личного тренера, который следит за его физической готовностью и разработал программу специальных занятий, чтобы сохранить скорость и тонус.

Кроме тренировок, полузащитник уделяет много времени духовной жизни – как преданный православный христианин, он регулярно посещает церковь. Близкие уверяют, что Мудрик находится в хорошем физическом и ментальном состоянии и пытается оставаться сосредоточенным на возвращении.

Напомним, что последний раз Мудрик выходил на поле еще 28 ноября 2024 года, а сейчас ждет решения по делу, которое определит его дальнейшую карьеру.

Мудрик потроллил назначение Моуринью в Бенфику – Трубин и Судаков оценили