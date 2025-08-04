Интересный фейк разогнали о Михаиле Мудрике в Англии. Распространилась информация, что Михаил Мудрик, несмотря на свою отстраненность от футбола из-за нарушения антидопинговых правил, неожиданно выполняет роль неофициального фитнес-тренера для игроков Челси.

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Ресурс gistreel.com сообщил, что якобы украинец помогает нескольким партнерам по команде с персональными тренировками на базе клуба в Кобеме. По информации источника, Мудрик составляет индивидуальные программы тренировок для Ромео Лавии, Марка Кукурельи и новичка Джейми Байно-Гиттенса. Также сообщалось, что к занятиям с Михаилом может присоединиться и бразильский талант Эстевао. Впрочем, журналист Мэт Лоу, на которого ссылался ресурс, уже опроверг данную информацию.

Мудрик не играет с декабря 2024 года – в его допинг-пробе обнаружили мельдоний. Официальное обвинение поступило 18 июня 2025-го. Футболисту грозит до 4 лет дисквалификации. Контракт игрока с Челси действует до 2031 года.

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