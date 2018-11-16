"Мудрык в 17 лет стоит более трех млн евро", – известный скаут сравнил стоимость игроков Шахтера и клубов Серии А

Скаут итальянского Кальяри Алекс Великих дал интересное объяснение, почему воспитанники донецкого Шахтера могут стоить дороже молодых игроков клубов Серии А.

"Почему игрок Шахтера будет стоить дороже, чем итальянский с теми же характеристиками? Потому что Шахтер – это топовый клуб Европы, не требующий продажи своего молодого таланта. Им движет желание довести юного игрока в главную команду. Соответственно, если мы берем итальянского середняка, условную Сампдорию, то игрок, подготовленный генуэзцами, будет стоить дешевле, чем подготовленный Шахтером.

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Не потому, что стоимость подготовки футболистов Шахтера и Сампдории отличается. Напротив, в Италии это может даже стоить дороже. А именно из-за целей клуба и из-за его финансовых возможностей.

Это сильно влияет на конкуренцию в продаже футболистов. Потому что условный Мудрык за 3 млн евро может быть интересным. Но, насколько я знаю, цена за него сейчас выше.

Мудрык – это топ-игрок европейского уровня. Я его возил в Италию, где он получил прекрасную прессу. Может, он пойдет в главную команду Шахтера, а может, заиграет в каком-нибудь европейском гранде. Пока я вижу, что он скорее будет играть в Шахтере, чем будет продан", – цитирует Великих издание ua-football.

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