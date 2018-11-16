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"Мудрык в 17 лет стоит более трех млн евро", – известный скаут сравнил стоимость игроков Шахтера и клубов Серии А

09:33 142 Читати українською
"Мудрык в 17 лет стоит более трех млн евро", – известный скаут сравнил стоимость игроков Шахтера и клубов Серии А
Алекс Великих / Фото из соцсетей

Скаут итальянского Кальяри Алекс Великих дал интересное объяснение, почему воспитанники донецкого Шахтера могут стоить дороже молодых игроков клубов Серии А.

"Почему игрок Шахтера будет стоить дороже, чем итальянский с теми же характеристиками? Потому что Шахтер – это топовый клуб Европы, не требующий продажи своего молодого таланта. Им движет желание довести юного игрока в главную команду. Соответственно, если мы берем итальянского середняка, условную Сампдорию, то игрок, подготовленный генуэзцами, будет стоить дешевле, чем подготовленный Шахтером.

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Не потому, что стоимость подготовки футболистов Шахтера и Сампдории отличается. Напротив, в Италии это может даже стоить дороже. А именно из-за целей клуба и из-за его финансовых возможностей.

Это сильно влияет на конкуренцию в продаже футболистов. Потому что условный Мудрык за 3 млн евро может быть интересным. Но, насколько я знаю, цена за него сейчас выше.

Мудрык – это топ-игрок европейского уровня. Я его возил в Италию, где он получил прекрасную прессу. Может, он пойдет в главную команду Шахтера, а может, заиграет в каком-нибудь европейском гранде. Пока я вижу, что он скорее будет играть в Шахтере, чем будет продан", – цитирует Великих издание ua-football.

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Теги
Италия Шахтер Шахтер Кальяри Кальяри Алекс Великих Михаил Мудрык Михаил Мудрык
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