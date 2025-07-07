Коул Палмер возглавил список, вторым стал Николя Джексон, а тройку замкнул Жоао Педро, сообщает CBS Sports.

Челси официально представил игрока на место Мудрика

Зато Мудрик, которого в ноябре отстранили от футбола из-за допингового дела, оказался на последней, 20-й позиции.

"Будет ли Мудрик дисквалифицирован от футбола, или нет, но он не был особенно впечатляющей фигурой с тех пор, как Челси заплатил за него до 118 миллионов долларов. Украинец почти сразу выглядел как игрок, который едва использует свою скорость, забив лишь 10 голов и сделав 11 результативных передач в 73 играх", – отмечает издание.

Напомним, что вингер сборной Украины остается вне футбола из-за нарушения антидопинговых правил. Повторная проба также дала положительный результат, поэтому Мудрику грозит отстранение от соревнований до 4 лет.

Челси вышел в полуфинал Клубного ЧМ благодаря роковой ошибке Палмейраса, лондонцы пропустили красоту от своего же игрока