Грэм Поттер определился с новым штатным пенальтистом Челси после ухода Жоржиньо. Им стал Кай Хаверц.

Кай Хаверц стал новым штатным пенальтистом Челси после ухода Жоржиньо в Арсенал. Об этом Поттер заявил на предматчевой пресс-конференции, посвященной встрече с дортмундской Боруссией в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом информирует Chelsea Express.

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H/F информирует, что Хаверц реализовал все 14 пенальти в своей карьере.

Также Поттер подтвердил, что Н'Голо Канте не попал в заявку на игру с Боруссией, несмотря на восстановление после долгой травмы. Решение по участию в этой встрече Риса Джеймса тренер Челси примет в день матча, 7 марта.

Первый матч между этими командами Дортмунд выиграл 1:0.

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