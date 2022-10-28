Вингер Шахтера Михаил Мудрик стал новым рекордсменом "горняков" – ему удалось это в поединке Лиги чемпионов.

В игре против Селтика Мудрик сумел развить скорость в 36,6 км/ч, сообщает официальный твиттер Шахтера.

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Этот показатель стал рекордным в Шахтере с момента отслеживания. Предыдущая максимальная скорость, которую развивали игроки Шахтера, составила 34,9 км/ч.

Напомним, в текущем сезоне Мудрик сыграл за Шахтер 11 матчей. Забил 6 голов и отдал 7 ассистов (в Лиге чемпионов – 5 поединков, 3 гола, 2 передачи). Контракт украинца с "горняками" рассчитан до конца 2026 года.

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